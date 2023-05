¿Cómo camina Cardi B con estas vainas

(clic en foto para ampliar)

Cardi B hizo una aparición en un evento en Santa Mónica para promocionar su línea de nata montada con vodka, Whipshots. La rapera usó un catsuit estampado de Pucci de la colección de primavera de 2023 y unos zapatos de plataforma de Harry Kristoff x ShoesUSA llamados Jenna II.

Los zapatos tienen una plataforma de madera contrachapada y no tienen talón en la parte trasera, lo que requiere que la persona se equilibre y ponga todo su peso en los dedos de los pies. Cardi no solo pudo caminar con ellos, sino que incluso posó sentada en la alfombra roja con ellos. (Fuente…)



I’m lost for words! DO YALL SEE THESE SHOES?! Cardi B is EVERYTHING! 😩😍 https://t.co/YFPGLaF595

— Indya (@bardiing) May 23, 2023