Arrojan a un niño de cuatro años sobre la barrera fronteriza gringa

Un video de vigilancia captó el momento en que un niño de cuatro años fue arrojado desde la barrera fronteriza en San Diego el lunes 15 de mayo alrededor de las 9:05 p.m. hora local, por alguien que entraba ilegalmente al país, según un comunicado de prensa de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Mira el video en cuestión:

A 4-year-old was dropped from the border barrier by an unknown subject in San Diego, Monday. Responding Agents and EMS providing first aid to the child also reported gunshots near their position while tending to the child. Remarkably, the child is ok! Do not trust smugglers! pic.twitter.com/MlOp2qka72

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) May 22, 2023