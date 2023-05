“No soy perfecta”

Tras suspensión de Sin Filtro Radio Show, Amelia Alcántara agradece a Santiago Matías.

Amelia Alcántara

Siempre me he caracterizado por ser una persona agradecida, por lo tanto, siempre estaré en deuda con Santiago Matías por haberme dado la oportunidad y ver mi potencial. Entiendo que el tiene ciertas políticas en su empresa y que está en su derecho de tomar cualquier tipo de decisión, que el entienda es la correcta. He tenido una semana de innumerosos ataques y las personas no paran de sorprenderme sacando sus propias conclusiones. Entiendo que por mi posición de figura estoy expuesta a ataques, rumores, calumnias, pero nunca me había topado de frente con la falta de empatía del público. Siempre recalco el hecho de que soy una fajadora que viene de abajo, porque cuando estas en el fondo, lo único que te queda es subir! He atravesado mil y una situaciones, de las que he salido airosa y esta no será la excepción. Siempre le he hablado a las mujeres desde mi realidad y mis vivencias, eso no significa que soy perfecta. Reitero el agradecimiento a todo el que se preocupó verdaderamente. Solo me resta seguir trabajando y tirar para adelante, pues de mi trabajo dependo yo y mi familia. Santiago Matías como una vez le dije, hoy le reitero mi agradecimiento y aunque no sea parte de su empresa tenga por seguro que de mi boca nunca saldrá nada que no sea positivo sobre usted. @santiagomatiasreal @princeandresmatias (GRACIAS).

