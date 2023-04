(clic en foto pa’ ver el video)

EE.UU.–En un estadio ajeno, no podía ser de otra manera. Fernando Tatis Jr. fue abucheado en su regreso a las Grandes Ligas, en el encuentro entre los Cascabeles de Arizona y Padres de San Diego de este jueves 20 de abril.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

The cheers drowned out the boos in Fernando Tatis Jr.'s return pic.twitter.com/MzYDAFKYXj

— Talking Friars (@TalkingFriars) April 21, 2023