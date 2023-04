Hay 3 películas de Star Wars en camino

Star Wars por fin regresa al cine. Lucasfilm ha anunciado no una sino tres nuevas películas parte del universo de Star Wars, las cuales no son parte de una trilogía, sino que se desarrollarán en tres períodos temporales distintos. Una posterior a los acontecimientos de The Rise of Skywalker, otra entre Episodio VI y Episodio VII, y otra miles de años en el pasado.( Seguir leyendo…)