Padre de Gioser Luis Feliz pidió que no le hicieran nada a su hijo hace 4 años

Santo Domingo.- Sergio Feliz, padre del niño Gioser Luis Feliz, de nueve años de edad y muerto ayer en Santiago tras regresar al país desde los Estados Unidos, hace cuatro años hizo una publicación pidiendo que si le iban a hacer algo que lo hicieran fuera del alcance de su hijo. (Seguir leyendo…)

Mira lo que dijo el 22 de abril 2019:

Texto íntegro en su Instagram:

Hay muchas cuenta falsa brechandome , pero le diré algo ya que no dan la cara le voy a decir algo hagan lo que ustedes quieran conmigo pero el día que inventen hacerme una palomeria háganlo lejos del alcance de mi hijo por que es la unica manera que puedo cojer la carcel fácil no diré más nada . Hay esta la cara del para que lo conozcan 🖕 un tro de singa su madre que no pueden ver al otro bien mmg to. Ya me Cance de la maldita demá el que está tranquilo se deja tranquilo lo único que le digo mi papá me dijo que pa muerto mejor preso y si tengo que desacátame falta poco.