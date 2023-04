Manny Mota y los Dodgers han sido casi inseparables durante 75 años

Manny Mota vio su primer juego de los Dodgers desde un árbol de mango.

Era marzo de 1948. Los Dodgers de Brooklyn estaban realizando un entrenamiento de primavera en la República Dominicana después de llegar a un acuerdo con el dictador Rafael Trujillo por unos 60.000 dólares. Trujillo hizo construir un estadio para la ocasión en la ciudad capital, que el dictador nombró Ciudad Trujillo en su honor. El nombre volvió a Santo Domingo después del asesinato de Trujillo en 1961.

Mota era un niño de 10 años enamorado del béisbol. Jugaba juegos dondequiera que los encontraba en la ciudad. Los Dodgers, casualmente, eran su equipo favorito. Jackie Robinson, que venía de su temporada de novato que rompió barreras, era su jugador favorito. Pero no podía pagar un boleto para asistir a un juego en su ciudad natal. Ni siquiera podía pagar los cinco centavos que le cobraban por mirar desde lo alto de un camión más allá de la pared del jardín derecho. Su madre soltera de ocho hijos tenía otras preocupaciones. El niño ideó un plan.

Sabía que había un árbol de mango alto cerca del camión. Sabía que si subía lo suficientemente alto tendría una buena vista del campo. Y sabía que otros lo sabían. Así que al mediodía, dos horas antes del primer lanzamiento, trepó al árbol. No almorzó ese día, estaba tan emocionado. Luchó contra los niños por un lugar privilegiado, pero encontró uno a 20 pies del suelo. Desde allí, vio a los Dodgers enfrentarse a su filial triple A, los Reales de Montreal. Nunca olvidará ese día.

“No fue fácil”, dijo Mota en español. “Fue difícil, pero no imposible. Ese sueño se hizo realidad”.

Setenta y cinco años después, el sábado, los Dodgers honrarán a ese chico de la República Dominicana a miles de millas de distancia en el Dodger Stadium, su hogar lejos del hogar, incorporándolo a las Leyendas del Béisbol de los Dodgers de la franquicia. Mota, de 85 años, se unirá a los homenajeados anteriores Steve Garvey, Don Newcombe y Fernando Valenzuela. Orel Hershiser se sumará al grupo en agosto.

“No me considero una leyenda”, dijo Mota, quien enfatizó su aprecio por Walter y Peter O’Malley, así como por el actual grupo de propietarios dirigido por Mark Walter a lo largo de los años. “Me considero un jugador que siempre dio el 100% en el campo por el equipo y por la organización. Y con lo poco que he aportado a la organización, no tengo palabras para describir lo feliz que me siento y lo orgullosa y agradecida que me siento por este reconocimiento”.

Mota apareció en juegos en 20 temporadas de Grandes Ligas, las últimas 13 con los Dodgers. Nunca fue el mejor jugador de su equipo, solo formó parte de un equipo All-Star y nunca acumuló 500 apariciones en el plato en una temporada, pero fue reconocido y respetado por sus hazañas como emergente en el campo y su carácter fuera de él.

Era un bateador de carrera de .304 que se retiró con 150 hits emergentes en su carrera, en ese momento la mayor cantidad en la historia de las Grandes Ligas. Hizo la transición a entrenador de primera base bajo el mando de Tommy Lasorda en 1980, y se convirtió en un jugador-entrenador de 42 años en septiembre cuando fue activado para funciones de bateador emergente. Fue tres de siete durante el último mes de la temporada. Dos años más tarde, fue activado nuevamente para un último turno al bate: un roletazo contra Jim Kaat en una derrota de 13 entradas ante los St. Louis Cardinals.

En su temporada de novato con los Gigantes de San Francisco en 1962, Mota jugó con Willie Mays. Pasó seis temporadas con los Piratas de Pittsburgh y se hizo tan amigo de Roberto Clemente que se refiere al miembro del Salón de la Fama como un hermano. Pero fue en Los Ángeles donde Mota y su familia se arraigaron después de que llegó en un canje con Maury Wills de los Expos de Montreal durante la temporada de 1969.

“Los Ángeles, para nosotros, para nuestra familia, es nuestro hogar fuera de nuestro país”, dijo Mota.

Mota creció ayudando a su madre, Fredesvinda, como pudo en Santo Domingo. Eso significaba que a veces vendía dulces y pasteles que ella hacía en las tiendas de comestibles locales. Sin embargo, a menudo se aventuraba a jugar béisbol durante sus viajes de ventas, lo que frustraba a su madre. Eventualmente, Fredesvinda lo envió al campo con un amigo de la familia para trabajar en la agricultura.

“Mi papá dijo: ‘Cuando ella hizo eso, estaba en el cielo porque pude jugar béisbol en el campo, en el campo, todo el día’”, dijo José Mota, locutor de los Dodgers y el hijo mayor de Mota.

Más tarde, Mota fue reclutado para jugar en el equipo de la fuerza aérea de Trujillo junto con otros futuros jugadores de las Grandes Ligas, incluido Juan Marichal. A partir de ahí, Mota firmó con los New York Giants por $400 en 1957. Tenía 19 años. Cinco años después, luego de enfrentar regularmente la segregación como un hombre negro en el sur en las menores, hizo su debut en las Grandes Ligas contra los Dodgers en San Francisco. . Fue cambiado después de la temporada a Pittsburgh, donde despegó su carrera, gracias a Clemente.

Mota recordó que Clemente se le acercó después de un partido en mayo de 1964 para felicitarlo por mantener su lugar en el equipo. Mota había ido cuatro de cuatro el día anterior y pegó un triple contra Warren Spahn esa tarde. Clemente, dijo Mota, le dijo que la oficina principal planeaba enviarlo a triple-A hasta que Clemente exigió que Mota tuviera otra oportunidad. Mota nunca volvió a las ligas menores.

“No sabía nada de eso”, dijo Mota. “Solo jugué contra zurdos y seguí mi día. La oficina principal respetó a Roberto y lo escucharon”.

Los Expos eligieron a Mota en el draft de expansión de 1969. Él y Wills fueron cambiados a Los Ángeles en junio. Mota dio la bienvenida a la medida. Era una oportunidad de competir por campeonatos nuevamente, de jugar en un clima más cálido y de vestirse para su equipo favorito. Eventualmente se convirtió en una opción de confianza para el manager Walter Alston en situaciones de entrada tardía.

“Walter Alston tenía mucha fe en él”, dijo Jaime Jarrín, quien estuvo en las transmisiones de radio en español de los Dodgers durante 64 temporadas. “Él dijo: ‘Manny Mota podría estar durmiendo, levántate de la cama, ve a batear y consigue un hit’. No fueron hits duros, líneas, nada de eso. Tenía la habilidad de colocar la pelota de béisbol aquí, allá y aquí y allá”.

Conociendo su papel, Mota se presentó temprano en el estadio para su preparación previa al juego antes de que llegaran los regulares. Compiló al menos 300 apariciones en el plato en sus primeras cuatro temporadas como Dodger, culminando en su única aparición en el Juego de Estrellas en 1973, pero nunca acumuló más de 72 en ninguno de sus últimos seis años completos, convirtiéndose en el destacado especialista en bateadores emergentes. en las mayores. El hit número 146 de su carrera en 1979 estableció el récord de las Grandes Ligas.

“Los días de juego fueron estresantes para nosotros en las gradas”, dijo José Mota. “Porque lo llamarían para batear cuando el juego estaba en juego. Así que estábamos en la Sección 105 y todos se daban la vuelta y decían: ‘Tu papá está bateando’. Mi pobre mamá. Ella estaba encendida y apagada. Venía al estadio a veces y otras veces simplemente no podía manejarlo”.

Mota regresó a República Dominicana días después de que terminó la temporada de los Dodgers para jugar con los Tigres del Licey en la liga de invierno del país, y luego se convirtió en el mánager del equipo. Su posición con sus dos equipos produjo un acuerdo de larga data que hizo que los Dodgers enviaran jugadores a Licey para la pelota de invierno. La lista de importaciones incluía a Steve Garvey, Steve Yeager, Jerry Reuss, Mike Scioscia, Charlie Hough, Rick Sutcliffe y Hershiser.

Para entonces, Mota también fue reconocido por sus esfuerzos humanitarios en República Dominicana a través de la Fundación Internacional Manny Mota, una organización sin fines de lucro establecida oficialmente en 1991 que formalizó el trabajo comunitario que él y su esposa Margarita comenzaron desde su casa en la década de 1970.

El objetivo era simple: ayudar a los niños más necesitados. Todo comenzó cuando los niños locales iban a su casa a buscar comida durante la temporada baja. Se convirtió en obsequios de Navidad y el Día de los Reyes Magos con personas haciendo fila en la cuadra para recibir un regalo. Mota tomó todo lo que sus compañeros de equipo de los Dodgers le dieran (guantes, tacos, bates, gorras, camisetas) y envió cajas a República Dominicana para la liga que establecieron.

Artículo completo en Los Ángeles Times.