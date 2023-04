Fotos: Aspecto físico de Jack Nicholson genera preocupación

EE.UU.–Jack Nicholson fue fotografiado recientemente en el balcón de su casa en Beverly Hills tras casi dos años desde sus últimas apariciones públicasLas imágenes sorprendieron por el “desmejorado” aspecto físico de la estrella, aunque sus fans no tardaron en reaccionar recordando que el triple ganador del Oscar está por cumplir 86 años el próximo 22 de abril.( Seguir leyendo…)

