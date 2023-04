Exdirectivos demandan a Twitter

El ex director ejecutivo de Twitter, despedido y expulsado de la junta directiva por Elon Musk después de que Musk se hizo cargo de la compañía de redes sociales, ahora está demandando a su ex compañía.

Parag Agrawal y dos de sus compañeros, exejecutivos también despedidos por Musk, el ex director legal Vijaya Gadde y el ex director financiero Ned Segal, presentaron una demanda con respecto a los honorarios legales que dicen haber acumulado debido a la la agitación legal que rodea a la red social, informa The Guardian. Los tres están involucrados en demandas de accionistas e investigaciones gubernamentales sobre Twitter y dicen que han gastado más de $1 millón en honorarios legales. Dicen que tenían acuerdos de indemnización con Twitter en los que la empresa prometía compensar a los ejecutivos en situaciones en las que se requería asesoría legal, pero no lo ha hecho, informa el Daily Beast.

“Los demandantes han incurrido en gastos significativos, incluidos, entre otros, los honorarios y costos de los abogados, en relación con varios procedimientos en los que están involucrados en virtud de sus funciones anteriores como funcionarios de Twitter y, en consecuencia, los demandantes tienen derecho a un anticipo de esos honorarios y costas”, dice la demanda. La demanda también hace referencia a una investigación del Departamento de Justicia que dice que enfrenta Twitter, aunque no especificó qué se está investigando o si la investigación aún continúa. Twitter no ha comentado sobre la demanda. Cuando se le preguntó por correo electrónico por un comentario del Daily Beast, la oficina de prensa esencialmente inexistente de Twitter respondió automáticamente con un emoji de caca.