‘Los depredadores de La Sierra son protegidos por autoridades’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Lo primero que quiero decir es que si algún tipo de agresión se produjera contra mi, miembros de mi familia o de las familias que me ayudaron a llegar a lo más alto de la sierra en la cuenca alta del rio Mao, los responsables son las personas cuyos nombres daré mas adelante y que actúan como dueños de la cordillera central con la anuencia de un aparato corrupto que no ha cambiado y en el que participan civiles y militares.

9 de diez habitantes de la Sierra con los que hablé el pasado fin de semana entienden que el rifero y ex senador de Santiago Rodriguez es virtualmente el dueño de la Sierra y que sus dos aserraderos que procesan madera todos los días tienen la protección de las autoridades y muy especialmente de los militares.

9 de cada diez habitantes de la Sierra con los que hablé me explicaron que los señores Anibal y Danilo Estevez, ganaderos residentes en los Estados Unidos se han apropiado poco a poco de toda la zona boscosa cortando los arboles y lo que es peor aplicando herbicidas para evitar que las semillas de pino que quedan puedan reproducirse naturalmente.

9 de cada diez habitantes de la Sierra con los que hablé consideran que el viceministro de recursos forestales de Medio Ambiente, José Elías Gonzales es protector de las personas que les he citado y que sus ordenes pasan por encima del interés de los colectivos locales que luchan por la preservación de los recursos naturales.

Debo decir que el destino de mi viaje eran las comunidades de Los Amaceyes en La sidra en la parte más alta de la cordillera central en el limite de las provincias San Juan de la Maguana y Santiago Rodriguez y que por recomendaciones de seguridad no llegue porque me dijeron que cualquier cosa podría pasarme y ustedes saben lo que es cualquier cosa. Por miedo salimos en dirección contraria aunque encontramos la misma devastación y fuimos para La cabirma en las espalda del monte Pico de gallo y por tanto en la espalda de San José de Las Matas.

No se transitan dos kilómetros sin que se encuentren decenas de pinos amontonados a lo largo del camino. En ocasiones solo unos metros y otra vez aparece 20 o cuarenta pinos occidentalis o sea pinos dominicanos cortados y depositados en la orilla de la vía. Se supone que el corte está prohibido y que esos cientos de pinos que luego les mostraré son autorizados dentro de un esquema de Planes de Manejo. Todos esos pinos van a los aserraderos de Antonio Cruz.

Yo no sé cuanto planes de manejo hay aprobados pero por el volumen de madera a la espera de ser transportados deben ser decenas o cientos. Cuando nos detuvimos para hacer imágenes en un punto en que los montones de pino estaban muy cerca uno de otro, de inmediato salió un trabajador con una motosierra en mano y con cara de pocos amigos a preguntar qué queríamos y advertir que esos pinos eran de propiedad privada.

En un punto donde subían los enormes pinos desde una parte baja hasta el camino pudimos constatar que además la operación sin ninguna supervisión técnica destruye todos los arboles pequeños.

No hay ninguna supervisión de la cantidad de arboles cortados y la mafia es tan potente que cuando uno de los implicados decide cortar también le roba a los vecinos sobre todo si el vecino es pobre.

En la sierra no hay trabajo, el Estado no ha asumido la responsabilidad de pagar por los servicios ambientales y quizá no pueda y Antonio Cruz y los Estevez han construido una especie de ejercito con los trabajadores que contratan para su negocio. Por miedo a ese ejercito no fui a La cidra.