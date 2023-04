La curiosa anécdota de Charytín Goyco sobre Andrés García

Charytín Goyco por Instagram: Fotos de varias escenas que hice contigo, querido amigo Andrés García “Escandalo” una novela un poco tempestuosa, pero que dejó muchos recuerdos y grandes momentos.

Esta anécdota:

Celebraba mi cumpleaños en Puerto Rico y me inventé una gran fiesta. Me vistieron con un traje verde bellísimo con mi maquillaje, mi pelo suelto. Tarde dos horas arreglándome! mis anillos mis collares! Vestida como una muñeca. Andres llego una hora antes de la cita para el cumpleaños y me dijo “vamos!enséñame tu patio” yo fui y me paré al lado de la piscina con el cuando este de repente HUACATA! Me empujó a mi piscina de cabeza hasta el fondo de la misma y si Elin no me lo quita (ha Andrés) yo lo hubiera matado. Lo perdone muy pronto y nos convertimos en grandes amigos, el, Elin mi esposo, y yo.

Vuela alto querido amigo! siempre te recordare!

Dios te reciba con bombos y platillos en el cielo, como tú te mereces. Amen