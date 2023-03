Letras de ‘Suegra’ por Romeo Santos

De la mente creativa de Romeo Santos:

Compadre, Romeo

Dígame que usted va a hacer con esa suegra suya

Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar

¡Mami!

Romeo Santos contigo

Descubrí nuestro problema

No fue efecto de cuarentena, era tu maldita madre de metiche y bochinchera

De metiche y bochinchera

Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar

Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio

Tú me pones el divorcio

Y no me digas Mamá te quiere

Porque tiene un doctorado en joderme

Es evidente, tu corazón me gané

Y la bendita bruja no quiere vernos feliz

En su cumpleaños, le voy a hace’ un regalo

Un buen cafecito, pero envenenado

Cuando se desmaye, la monto en mi carro

Y de una barranca pa’bajo, se la lleva el diablo

Y no me digas Mamá te quiere

Porque tiene un doctorado en joderme

Es evidente, tu corazón yo gané

Y la bendita bruja no quiere vernos feliz

En su cumpleaños, le voy a hace’ un regalo

Un buen cafecito, pero envenenado

Cuando se desmaye, la monto en mi carro

Y de una barranca pa’bajo, se la lleva el diablo

Ahí está sonando una guitarra de bajos recursos, pero muchas ambiciones

¡Suena, Martire’!

Tú

En medio de este revolú

Mi amor, yo a ti te compadezco

Pero tengo fundamento pa’ enfrentar a tu mamá

Y su maleficio terminar

Y como la vieja no se va, mi plan lo tengo que tramar

Viene

En su cumpleaños, le voy a hace’ un regalo

Un buen cafecito, pero envenenado

Cuando se desmaye, la monto en mi carro

Y de una barranca pa’bajo, se la lleva el diablo