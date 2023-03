Arcángel: “Si no existe una sangre nueva, muere todo género”

Santo Domingo.- Una de las voces más autorizadas del género Arcángel “La Maravilla” aseguró, que a pesar de sentirse como una de las columnas más importantes de este ritmo, su trabajo es que el mismo siga expandiendo el tiempo de vida que tiene, como sucedió con sus colegas antes que él y los de su generación ya que si hay algo con lo que no puede competir es con la edad.

El intérprete asegura que si todos se quedan haciendo esta música, la misma va a envejecer con ellos y no va a existir una música nueva, si no existe una sangre nueva muere todo género, por eso es que el reguetón es el género que más promete.

“Yo no quiero estar encima de la montaña todo el tiempo, porque me voy a poner viejo y no voy a poder, pero cuando no esté dejar a alguien que continúe el camino y eso es lo que se está haciendo. No quiero comparar mi género con otro, por eso hay otros géneros que se han estado extinguiendo porque los que se quedaron son los que están y ellos mismos no quisieron que llegara nadie nuevo”, manifestó Arcángel.

Durante la entrevista de Juan Esteban de la Rosa para el canal de YouTube del “Mañanero TV” en el lanzamiento oficial de la nueva plataforma Presidente Studios, el artista de ascendencia dominicana indicó, que una de las mejores virtudes que Dios le regaló además de componer e interpretar música, es el oído que le permite apreciar el talento que existe a su alrededor, por eso en este momento su proyecto más importante no es él, sino los artistas que pertenecen a su disquera.

Uno de esos talentos es la joven promesa dominicana Chris Lebrón, quien se encuentra dentro de su catálogo, y de quien considera que tiene una de las mejores voces que ha tenido la oportunidad de escuchar, siendo uno de los más prometedores como lo demostró con sus nominaciones a Premios Soberano, compitiendo con artistas de nivel mundial como Juan Luis Guerra.

Cerveza Presidente en alianza con Caribbean Media World presentaron al pionero del trap en español, Arcángel, como mentor de su nueva plataforma multi talentos ‘Presidente Studios’.

Sobre inspirar a una nueva generación “La Maravilla” expresó: “Creo que aspirar a ser como yo es el primer error, cuando tienen las herramientas y oportunidad de ser mejor que yo. Te diría que trabajen y no quieran ser un caminante en un camino ajeno, sino que caminen en su propio camino, construyan su propio sendero, tarda más pero cuando caminas por el camino de otro, aunque seas exitoso la felicidad carece un poquito”.

Por esta razón entiende que hay personas que confunden el éxito con la felicidad y no es lo mismo, muchos jóvenes siguen esta carrera por el dinero, por la fama, por lo que recomienda primero educarse porque el tener plata sin educación es algo que no mezcla, porque la falta de educación va a ser que esa plata no dure mucho o va a ser que porque no tengas educación a creer que porque tienes mucha plata estás por encima de todo el mundo.

“El mejor consejo es que poquito a poco, escalón por escalón se aprende más y si eres bueno no envidias, si eres buen ser humano, buen hijo, sobre todo, papá Dios se va a cansar de que tú le pidas las cosas y tarde o temprano él y el universo van a conspirar a favor tuyo y las cosas se te van a dar, no falla, lo que pasa es que unos nos tardamos más que otros, pero no falla”, concluyó Arcángel.

Presidente Studios

Arcángel “La Maravilla” es el mentor de ‘Presidente Studios’, una plataforma multi talentos que busca descubrir y apoyar talentos en la industria de la música y el cine, además, la marca pretende brindar un espacio especial para el desarrollo de la nueva generación de creadores de contenidos.

Esta innovadora plataforma contará con la colaboración y mentoría de grandes estrellas de la industria del entretenimiento nacional e internacional, como cantantes, actores y creadores digitales, quienes brindarán todo su conocimiento y asesoría a los nuevos talentos de ‘Presidente Studios’, siendo Arcángel el primer instructor del proyecto.