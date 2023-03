Perro hace pupu en cancha de baloncesto durante ‘half time’

(clic en foto pa’ ver el video)

EE.UU.–Cuando tienes que ir, tienes que ir… y eso es exactamente lo que hizo un perro durante la pausa de un partido de baloncesto universitario.

La pausa para ir al baño fue grabada por la cámara de uno de los aficionados al baloncesto que estaba en las gradas, y mostraba al adorable can haciendo piruetas con un frisbee en el partido Virginia Tech-Louisville del martes.( Fuente…)

WATCH: Dog Takes a Poop On The Court During Halftime Performance https://t.co/JIbJR1Z1ii

— Mediaite (@Mediaite) March 1, 2023