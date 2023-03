Cómo, cuándo y dónde comenzó la Operación Calamar

(clic en foto para ampliar)

República Dominicana.–La Operación Calamar habría comenzado a ejecutarse cuando el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, en el ejercicio de la función pública encomendada, como máxima autoridad de las instituciones no financieras, descentralizadas y/o autónomas del Estado dominicano, aprovechándose de sus facultades discrecionales, se coalicionó con funcionarios públicos de mando alto, como los imputados José Ramón Peralta , ex ministro Administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo Terrero, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.(Sigue leyendo…)

Chequea el esquema aquí: