Shohei Ohtani confiesa su admiración por los dominicanos David Ortiz y Alex Rodríguez.

Con traductor de por medio, Ohtani se sentó en la mesa de los panelistas y una de las primeras preguntas la hizo Alex Rodríguez en referencia a quién era ese personaje que admiraba del béisbol y que lo motivó a incursionar en dicho deporte.

“Tiene que ser el Sr. A-Rod, el Sr. Big Papi, Ken Griffey Jr. Yo los veía cuando estaba creciendo“, contestó Ohtani a través del intérprete.

Good answer, Shohei

Ohtani says @AROD, @davidortiz, and Ken Griffey Jr. were some of the players he admired growing up pic.twitter.com/CJRvVRKrUu

