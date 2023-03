Anuel le responde a Karol G en su nueva canción

‘Tú no eres Shakira ni yo Piqué’: el reguetonero lanzó el tema «Más rica que ayer» mencionando el término ‘Bebecita’, con el cual llamaba a Karol G cuando eran novios.

«Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él», dice en otro verso Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del cantante.

En otra parte, la canción dice: «Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tu y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. Yo tengo tu contacto pero si tu quiere sigo siendo el nene y me escribe, tirame al DM que pa estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué». (Seguir leyendo…)