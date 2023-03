La sonrisa de Justin Bieber

Justin Bieber sonríe en redes sociales al mostrar mejoría de su parálisis facial.

Justin Bieber es todo sonrisas estos días. El cantante superestrella publicó un Instastory con las palabras: «Wait for it». En el vídeo se ve a Bieber totalmente sonriente.

Eso era algo que no había podido hacer desde el mes de junio de 2022, cuando anunció que sufría parálisis facial a causa del síndrome de Ramsay Hunt.



«Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha provocado que mi cara tenga parálisis», dijo entonces en un vídeo que colgó en Instagram. «Como pueden ver este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que hay parálisis completa en este lado de mi cara…». (Seguir leyendo…)