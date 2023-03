Tenis de Michael Jordan podrían ser los más costosos jamás vendidos

En 1998, Michael Jordan se ató un par de sus icónicas Air Jordan 13 negras y rojas para llevarse a casa una victoria de los Bulls durante el Juego 2 de su último campeonato de la NBA, y ahora las zapatillas están a la venta y se espera que rompan los récords de subasta.

Sotheby’s en Nueva York ofrecerá las zapatillas ganadoras del juego el próximo mes, por una estimación alta de US$ 4 millones, con una licitación abierta en línea del 3 al 11 de abril. El récord actual de 2021: un par de Nike Air Ships que Jordan usó al principio de su carrera: US$ 1.47 millones, que marcó la primera vez que un par de zapatillas se vendió por más de US$ 1 millón.



La venta llega durante el «Año Jordan», una referencia a la icónica camiseta número 23 de la estrella de la NBA. En enero, Air Jordan se asoció con Sotheby’s para subastar 13 pares de zapatillas retro que fueron diseñadas en memoria de The Notorious B.I.G. Todos los lotes superaron sus altas estimaciones de $5,000 por múltiplos, con la venta más alta por más de $32,000.

El año pasado, la camiseta del Juego 1 de Jordan, también de la final de 1998, se convirtió en el recuerdo deportivo usado más caro en venderse en una subasta cuando alcanzó los 10,1 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s.



La carrera de despedida de Jordan con los Chicago Bulls a menudo se conoce como «The Last Dance», después del título de un documental de ESPN y Netflix que narra la temporada. Jordan anunció su (segundo) retiro semanas antes de la final, lo que llevó a que la serie de seis juegos contra Utah Jazz se convirtiera en la más vista en la historia de la NBA, según los índices de audiencia de Nielsen TV. (Jordan regresaría más tarde de 2001 a 2003 para jugar con los Washington Wizards, pero no ganó otro campeonato).

«Los recuerdos deportivos de Michael Jordan han demostrado una y otra vez que son los artículos más elitistas y codiciados del mercado», dijo Brahm Wachter, jefe de ropa de calle y coleccionables modernos de Sotheby’s, en un comunicado de prensa. «Sin embargo, los artículos de su temporada ‘Last Dance’ son de mayor escala y magnitud, como se vio con nuestra venta récord de su camiseta del Juego 1 en 2022».

El par de zapatillas que se subastaron se usaron durante el Juego 2 en Salt Lake City, que los Bulls ganaron 93-88 después de perder el Juego 1, con Jordan anotando 37 puntos. Son el último par de diseños Air Jordan 13 negros y rojos que Jordan usó en la cancha para un partido de la NBA, señaló un comunicado de prensa de Sotheby’s.

Después del Juego 2, Jordan firmó y le regaló el par de zapatos usados al recogepelotas en el vestuario de los visitantes, lo que se sabía que hacía, según Sotheby’s.

Las zapatillas Air Jordan 13 son parte de una venta de recuerdos deportivos de dos partes llamada «Victoriam», que incluye artículos usados por atletas como Tom Brady, Kobe Bryant y Roger Federer, así como una chaqueta Varsity de los Chicago Bulls, firmada por el 2022-2023. equipo. La chaqueta proviene de una nueva colaboración entre Bulls y Off-White, que fue fundada por Virgil Abloh, quien murió en 2021.

Una exposición pública de recuerdos de la venta, incluidas las zapatillas Air Jordan 13, se inaugurará el 5 de abril en las galerías de Sotheby’s en Nueva York.