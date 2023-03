(clic en foto pa’ ver el video)

El rapero 6ix9ine es expulsado del enfrentamiento entre México y Puerto Rico por comportamiento inapropiado:

Puerto Rican fans were throwing drinks at 6ix9ine at the World Classic Baseball game 😳 pic.twitter.com/XLYaEqBU7v

— My Mixtapez (@mymixtapez) March 18, 2023