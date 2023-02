Los “vendegente” salieron al mercado

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

Este fin de semana el Partido Reformista creó su comisión de alianzas y el partido Moda juramentó una directiva con la presencia de Andrés Bautista que lidera la comisión de alianzas del PRM. Eso significa que formalmente se abrió el mercado electoral.

La reforma política del 94 que estableció la doble vuelta fortaleció la necesidad de una política de alianzas que es común en los sistemas parlamentarios y que aquí es puro oportunismo individual.

Los reformistas saben de eso más que nadie porque fue Balaguer quien “ganó” varias elecciones dividiendo a la oposición y sumando una caterva de partiditos que le permitían superar su techo del 30% del electorado.

En el ultimo proceso en el que Leonel Fernández fue candidato presidencial de los rojos. Ese partido apenas aportó 73 mil votos de los 365 que sumó la alianza frente a 233 mil de la fupu pero el liderar esa alianza le permitió seguir guisando como partido mayoritario en el financiamiento electoral hasta el día de hoy. Los reformistas fueron tan rápidos en pactar con Fernández que su candidatura se lanzó dos semanas después de que el perínclito fuera derrotado por El Penco, Gonzalo Castillo y el aparato de Danilo Medina.

El PRM fue el la organización que más voto sacó en el pasado proceso con 1,998,000 votos estuvo por muy por encima del PLD con mas de medio millón de votos pero que eran insuficientes para ganar en un primera vuelta donde los aliados le sumaron un 7%.

Los aliados del PLD que apenas obtuvo una votación individual de 1,335, 000 le sumaron un 12%.

Dos de los aliados del PLD el cívico Renovador y la UDC ya andan participando en los actos oficiales y eso significa que se mudaron o que están recogiendo para mudarse. Entre los dos le sumaron 35 mil votos al PLD.

Como los partidos dominicanos no tienen ideología ni las alianzas implican compromisos programáticos la negociación es simple hay un mercado en el que los dirigentes de cada organización salen para ver como cotizan su macutico de votos.

En los regímenes parlamentarios los gobiernos de coalición aseguran políticas más inclusivas. Por ejemplo Angela Merkel que siempre gobernó en coalición tuvo que flexibilizar sus posturas hacia temas como el medio ambiente y políticas sociales.

Aquí es un simple mercado en que por ahora solo hay ofertas y mucha gente diciento “yo me vendo, yo me vendo”