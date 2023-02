Cine Dominicano | Crítica de ‘Un novio para mamá’

República Dominicana.–Un novio para mamá tiene las condiciones para satisfacer a la gente para solo aspira pasar un rato de alegría y carcajadas, con una comedia que no habrá de figurar en las listas del mejor cine de autor, ni estará en nominaciones de premios de cine que se respeten, porque no es a lo que se aspira. Es cine utilitario, con una función clara: que la gente se ría tras comprar su boleta y que no salga arrepentida. Pero es claro que, hasta la repetición, tiene sus encantos.(Sigue leyendo…)