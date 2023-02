Nueva vaina de Karol G y Shakira

Karol G y Shakira dicen que no repiten «errores» y no compiten por hombres en «TQG», su primera y muy esperada colaboración.

El tema, que se estrenó a la media noche de este viernes 24 de febrero, hora de Miami, es una canción de empoderamiento femenino en la que las intérpretes describen su liberación y crecimiento tras el fin de una relación.

El tema urbano inicia con una Karol G en el techo de una estructura y cae de la misma cuando confronta en la letra a una expareja.

«Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia / lo que ella no sabe es que tu todavía me estás viendo todas las historias», canta Karol G. (Seguir leyendo…)