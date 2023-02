Youtuber perdió su invicto ante Tommy Fury

(clic en foto pa’ ver el video)

EE.UU.–JEl invicto del peleador Jake Paul dentro del boxeo llegó a su fin este domingo luego que cayera ante Tommy Fury, hermano de Tyson Fury, en una pelea que tuvo como principal espectador al delantero del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.( Seguir leyendo…)

Vídeo de cómo empezó y cómo terminó:

Tommy Fury has won via split decision. Jake Paul has been silenced for the first time ever. pic.twitter.com/kQULcK0wXx — Barstool Sports (@barstoolsports) February 26, 2023