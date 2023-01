“Este post es un poco ‘wacala’ pero…”

“… demuestra lo bien que estoy sanando”, esposa de Sergio Carlo muestra la cicatriz de su cirugía.

En su cuenta de Instagram compartió cinco publicaciones donde explicó cómo fue su proceso para que nadie sea víctima de un mal diagnóstico como ella lo vivió.

“Hace varios meses comencé a tener dolores de cabeza, depresión, cansancio, frustración, vómitos y con una abrumadora sensación de estar loca visité a siete médicos en la República Dominicana y me dijeron que era estrés, me dieron medicamentos contra la depresión y contra la ansiedad y que esto me ayudaría en poco tiempo, después comencé a sentir que tenía el lado izquierdo de mi cuerpo adormecido y se me hizo difícil tragar», contó. (Seguir leyendo…)