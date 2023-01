Viral: un delivery en el limbo

El repartidor de comida entró a la cancha en medio del juego de baloncesto universitario.

Con tiempo para reflexionar sobre lo que acababa de suceder el miércoles por la noche en el UPMC Cooper Fieldhouse de Pittsburgh, a algunos entrenadores y jugadores les encantó, mientras que la extraña escena durante un partido de baloncesto universitario desencadenó una McFlurry de reacciones divertidas e incrédulas entre muchas otras.

Did a delivery guy just walk on the court? 🤔😅 pic.twitter.com/iBjTRXaw2X

Durante la segunda mitad de un juego masculino de Atlantic 10 entre Loyola Chicago y el anfitrión Duquesne, alguien que parecía ser un repartidor entró a la cancha con una bolsa de papel. Los observadores en la escena notaron que también sostenía un recipiente de bebida de McDonald’s, lo que muchos tomaron como una fuerte sugerencia de qué tipo de comida había en la bolsa.

Sorprendentemente, el repartidor hizo al menos dos incursiones en la cancha mientras el juego estaba en marcha. Tras la segunda intrusión, los árbitros pidieron un tiempo muerto. Un oficial del juego se movió para declarar que era una situación personalmente sin precedentes (según el Pittsburgh Post-Gazette).

This is true. He wandered around for 10 minutes but ultimately delivered the order https://t.co/lQAWz8BAwR pic.twitter.com/iW1PLB4akb

— connor newell (@cnewell15) January 26, 2023