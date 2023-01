Transmitió en vivo desde el avión segundos antes de que se estrellara

En las horas que siguieron al accidente aéreo más mortífero en Nepal en 30 años, un video se hizo viral en India. En él aparece una de las víctimas del accidente, Sonu Jaiswal, haciendo una transmisión en vivo desde el avión segundos antes del accidente. (Seguir leyendo…)

#UPDATE: WARNING – DISTRESSING VIDEO:

Indian Passenger's livestream shows final moments of #NepalPlaneCrash.

Sonu Jaiswal was part of a group of four friends from Ghazipur in India who were visiting Nepal, and were on the flight from Kathmandu to Pokhara- per local media. pic.twitter.com/ee4M6CEJwx

— HBN Online TV (@HBNonline) January 17, 2023