Sicarios del Cártel vs. Dron (video)

Un video difundido en las redes sociales por Jaeson Jones, especialista en inteligencia y capitán retirado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, reveló el momento en que un grupo de sicarios del Cártel de Sinaloa atacaron a un dron estadounidense.(Seguir leyendo…)

EXCLUSIVE – SINALOA Cartel base 300 meters from Border. Sicarios shooting at U.S. drone. pic.twitter.com/UMo9QuLEnS

— Jaeson Jones (@jaeson_jones) January 16, 2023