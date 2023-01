“Yo quiero decir que yo soy una persona que me identifico con la decencia. Disculpe, no tengo nada que ver con lo que se me está tratando de imputar”, aseguró el indigente Newton Pérez Feliz, a quien la Corte de Apelación del Distrito Nacional le rechazó este jueves su solicitud de que se le varíe la coerción de la prisión preventiva que se le impuso. (Seguir leyendo…)