Michael J. Fox: “Era alcohólico”

Un nuevo y poderoso documental de Michael J. Fox muestra su lucha de décadas contra la enfermedad de Parkinson, y representa el enorme optimismo de la estrella de «Back to the Future» frente a las dificultades.

El actor de 61 años de edad, relata que después de una serie de trabajos mal pagados y cinco años en un sucio apartamento estudio de Beverly Hills, Fox se convirtió en uno de los actores más famosos de Estados Unidos.

Su gran oportunidad fue a los 21 años interpretando a Alex P. Keaton en la serie de televisión «Family Ties», que luego le ayudó a lograr el papel duradero de Marty McFly en la trilogía «Back to the Future». Durante una semana en 1985, sus películas «Back to the Future» y «Teen Wolf» fueron, respectivamente, las películas número 1 y número 2 en la taquilla nacional.

Estaba en el apogeo de su popularidad, adornando las portadas de glosas y descansando en el sofá de «The Tonight Show», pero las cosas pronto se desmoronarían.

Fox dice: «Yo era el príncipe de Hollywood», sin embargo, la experiencia de vida le ha enseñado mejor. «Crees que está hecho de ladrillo y roca. Pero no lo es. Estás hecho de papel y plumas. Es una ilusión».

Eso nunca fue más evidente que después de una noche de copas en Florida en 1990. Se despertó con resaca y se dio cuenta de que su dedo meñique se estaba temblando. Cuando no mejoró, finalmente visitó a un neurólogo en 1991 que le diagnosticó Parkinson. Sorprendido, le dijo al médico: «Sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Se supone que no debo tener esto».

Mantuvo el diagnóstico en secreto durante siete años, tomando pastillas de dopamina para calmar los síntomas tempranos y siempre llevaba accesorios en su mano izquierda en la pantalla para ocultar el temblor. En retrospectiva, las imágenes de sus proyectos en ese momento revelaron el estrés por esconder lo que le estaba pasando. Él escondió su silencio usando alcohol.

«Definitivamente era alcohólico. Pero he pasado 30 años sin tomar una copa».

Las escenas de «Still» muestran a Fox trabajando con un entrenador para aprender estrategias para desarrollar fuerza y mantener su caminata. En las semanas en que se filmó el documental, sufrió varias lesiones por caídas, que es un síntoma común del Parkinson. Fox se rompió los huesos de la mejilla izquierda, la mano, el brazo y se dislocó el hombro.

A Fox no le gusta que la gente le diga que «tenga cuidado».

«Esto no tiene nada que ver con tener cuidado», dice. «Esto sucede. Tienes Parkinson, tropiezas con cosas».

Sentado en la playa con su hijo Sam, de 33 años, uno de los cuatro hijos que comparte con su esposa y ex coprotagonista de «Family Ties», Tracy Pollan, Fox pregunta: «¿Sientes que tienes un padre de 90 años? Porque no me siento viejo».

Explica en el documental que el Parkinson le causa «dolor intenso», pero también lo ve como un contraste con sus años en el centro de atención siendo alguien que no reconoció.

«El Parkinson es un desastre, eso es real», dice. «No puedes caminar y no puedes ir al baño, eso es real».

Fox tuvo un resurgimiento de su carrera y actuó en programas de televisión como «The Good Fight» y «Curb Your Enthusiasm», en los que no escondió el Parkinson y pudo ser él mismo. Se retiró de la actuación en 2020, pero continúa escribiendo libros sobre sus experiencias, y su ‘Fundación Fox’ ha sido líder en la defensa de más investigación y financiación para la enfermedad que es hasta ahora incurable.