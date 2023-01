Video | Latino salta a vías del tren y salva a pasajero que había caído

Nueva York.–Marc Hernández junto con otros pasajeros lograron poner a salvo al hombre no identificado sólo segundos antes de que pasara el tren.“Cuando vi que dos personas intentaban, pero no lo sacaban, no lo pensé y me lancé porque no tengo la conciencia para ver a alguien morir así”, comentó el hombre de 31 años.“Lo haría por cualquiera y espero que alguien lo haga por mí”, añadió.( Seguir leyendo…)