‘La corrupción en la agenda electoral’

Altagracia Salazar

Transparencia internacional publicó hoy su índice mundial de percepción de la corrupción que destaca un estancamiento mundial de la lucha contra la corrupción y en la que República Dominicana igual que el año pasado logra un ligero avance.

Y la corrupción será un importante tema en la agenda electoral de la RD en los próximos meses. Tanto para el gobierno como para la oposición. Lo dicen las encuestas y lo dice el sentido común.

El preámbulo del IPC, como siempre, releva el papel de la corrupción como lastre al desarrollo democrático e institucional de los países. La ecuación es simple los países con menos corrupción son democracias más fuertes, los países más corruptos se corresponden con dictaduras o modelos políticos cooptados ya por los aparatos partidarios corrompidos o por cualquiera esquema de control social como bandas armadas en el caso de Haití y Somalia.

El IPC de este año coloca a República Dominicana en la posición 123 de 180 países con un una puntuación de 32 siendo la mas baja 0 y la más alta cien. El año pasado el país estaba en la posición 128 y la puntuación fue de 30 y el antes pasado (2020) en la posición 137 con una puntuación de 28. El avance es de cuatro puntos y 14 posiciones en tres años.

El avance es poco y lento pero avance al fin y al cabo. Si el presupuesto de TI se aplica en la RD esto debe traducirse en una mejoría de la calidad de la democracia y algo de fortalecimiento institucional. El año pre electoral pondrá estos avances a prueba.

Superar la cultura de utilizar los recursos públicos para beneficio personal y aprovechamiento político pondrá a prueba la gestión de Abinader y puede darle o un gran triunfo institucional o el tiro de gracia a su administración. Yo apuesto peso a cachimbo de tusa que el aparato partidario perremeista se siente más cómodo en el viejo esquema que en el esfuerzo de una administración eficiente que proclama Abinader.

Cuando uno ve las acciones y declaraciones de los dirigentes locales sabe que es más de lo mismo y pocos observan la distancia entre la apreciación del presidente y el partido que en algunas regiones llega a los 10 puntos.

Aunque la transparencia en el uso de los recursos públicos todavía no es un concepto mayoritario en el país es que el saca de circulación a la oposición política. Yo no sé si los perremeistas saben que es de eso de lo único que no puede hablar la oposición y que por tanto es su ventaja.

Hoy el FMI modifica su estimación de crecimiento para America Latina a más. Siendo RD una de las economías con mejores perspectivas. La agenda electoral queda en tres puntos: La seguridad social, el tema de la migración haitiana y la inflación.

El resto de los temas electorales son secundarios y Google acaba con cualquier discurso populista.