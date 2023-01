Revelan video del ataque al esposo de Nancy Pelosi

Salen a la luz las imágenes grabadas por la cámara corporal de uno de los agentes que acudió a la casa de la familia Pelosi en San Francisco el pasado octubre, cuando David DePape atacó con un martillo al esposo de la líder demócrata.

Las grabaciones de las cámaras de los policías difundidas este viernes muestran el brutal ataque contra Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en su casa de San Francisco el pasado 28 de octubre. Pelosi resultó herido con una fractura de craneo pero sobrevivió al asalto.

This is the Paul Pelosi bodycam footage

After watching, I now have more questions than answers

Why didn’t Paul say “please help” or something more urgent?

Why did he say “how are ya?” to the cops?

It seems like he wanted the cops to go away at firstpic.twitter.com/3EJ7n4rT2i

— DC_Draino (@DC_Draino) January 27, 2023