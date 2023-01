‘La ADP no quiere trabajar’

(clic en foto pa’ ver el video)

Altagracia Salazar

En Japón un niño o niña recibe 201 días de siete horas de clase. Japón, Corea y Singapur han sido los líderes en las áreas básicas de las pruebas pisa.

En los países de la OCDE hay casos como el de España en que un alumno tiene una media de 1054 horas como media.

· Chile: 1039.

· Estados Unidos: 971.

· Países Bajos: 940.

· Finlandia: 651.

· Alemania: 724.

· Suecia: 733.

Los expertos en educación consideran que más horas de clase no necesariamente significan mejor educación pero están seguros que menos horas de dedicación al estudio la empeora.

Finlandia que tiene uno de los mejores sistema de educación del mundo dedica menos tiempo de clase pero es un modelo personalizado con una población muy pequeña. Cada maestro finlandés es evaluado de forma individual por el estado y las familias del centro académico.

En nuestra querida RD no hay manera que el numero de días y horas de clase aumente a pesar del río de dinero dedicado a la educación.

Aunque casi el 80% de las escuelas está en la jornada de tanda extendida y que se supone que niños y niñas deberían tener una jornada de 8 horas, no es así.

Este año escolar inició el 19 de septiembre y deberá terminar el 23 de junio para un calendario de 37 semanas. Hay que restarle la primer por falta de asistencia del alumnado y otra por las vacaciones adelantadas de navidad decididas por la ADP.

Ayer el ministerio convocó para el inicio de las clases y la ADP ha convocado a Asambleas Municipales. La organización que agrupa a los maestros y maestras necesita bloquear un día de clases luego de 23 días de vacaciones.

Si usted pasa por la calle Cervantes donde está la SEDE de la ADP se dará cuenta que junto al PLD se ha cogido la calle y ha adquirido edificación por edificación hasta ser dueños de una cuadra. Yo no sé para que los maestros y maestras necesitan tanto espacio pero para algo será. Lo que muestra la entidad es que tiene mucho dinero porque comprar casas en gascue no es una tontería.

Mientras el poder de chantaje y de recursos de la Asociación de profesores crece disminuye sus ganas de trabajar. Los maestros y maestras tienen tres meses de vacaciones pagadas y tienen incluso un hotel para vacacionar algo que pocos tenemos.

Tengo la impresión que al ritmo que llevan la cosa su próxima propuesta será vacionar nueve meses y trabajar tres.