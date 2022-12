Premio de Mega Millions llega a US$ 640 millones

EE.UU.–No hubo ningún ganador en el sorteo del premio mayor de Mega Millions de Us$ 565 millones este martes por la noche, y eso significa que algún afortunado comprador de boletos tiene la posibilidad de llevarse a casa un estimado de US$ 640 millones (US$ 328 millones en efectivo) en el sorteo final de Mega Millions de 2022.( Seguir leyendo…)