EE.UU.–La NBA impuso una multa de 25,000 dólares a Al Horford, de los Celtics, por hacer “contacto innecesario y excesivo” con la parte baja del cuerpo de Moritz Wagner, del Magic de Orlando, en una derrota en Boston, anunció la liga el domingo.( Seguir leyendo…)

Multa por esta vaina:

Al Horford got ejected for elbowing Moe Wagner below the belt 😳 pic.twitter.com/cLZOcmVFbB

