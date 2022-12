Solo en diciembre más de 400,000 pasajeros se han movilizado por el AILA

República Dominicana.- Aeropuerto Internacional de Las Américas superó ya los 400,000 pasajeros movilizados en los primeros 24 días del mes de diciembre, cuando miles de dominicanos radicados en el exterior vienen de retorno al país con motivo de las fiestas navideñas para reencontrarse con sus familiares.

De acuerdo con datos ofrecidos por Aeropuertos Dominicanos XXI AERODOM, en los primeros 24 días de este mes de diciembre ya han entrado y salido más de 400,000 mil pasajeros nacionales y extranjeros con motivo de las festividades navideñas.

Con relación al increíble flujo de pasajeros, Luis López, director de Comunicación de la empresa, explicó que todavía se espera que esta semana, víspera de la celebración de la fiesta de fin de año, se intensifique la llegada de pasajeros por esa terminal.

López recordó que los pronósticos son de que a final del año se movilicen por la referida terminal aeroportuaria entre 500,000 a 600,000 mil pasajeros en su mayoría dominicanos ausentes radicados en ciudades de Estados Unidos y de países de Europa.

“Todavía para esta semana del 26 al 31 de diciembre esperamos un regreso masivo de viajeros dominicanos y de turistas en vuelos regulares y adicionales con motivo de la fiesta del fin de año”, aseguró el ejecutivo de Aerodom.

Fuente: Proceso

The post Sólo en diciembre más de 400,000 pasajeros se han movilizado por el AILA appeared first on Ministerio de Turismo de República Dominicana.

(Sigue leyendo…)