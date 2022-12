Aaron Judge es nombrado capitán de los Yankees

Aaron Judge ya tiene el contrato más rico de la historia de los Yankees y el récord de jonrones de la franquicia, por lo que no sorprende que ahora sea el nuevo capitán del equipo.

El socio gerente general Hal Steinbrenner hizo el anuncio en el estadio el miércoles, cuando los Yankees tuvieron una conferencia de prensa para el contrato de nueve años y US$ 360 millones recién firmado por Judge. Judge es el decimosexto capitán en la historia de la franquicia.

“No hace falta decir qué honor es eso”, dijo Judge, señalando a algunos de los capitanes anteriores del equipo. “Esa es una lista bastante buena. No solo grandes beisbolistas, sino grandes embajadores del juego y grandes embajadores de los New York Yankees. … Este es un honor increíble que no me parece probable”.

Hal Steinbrenner introduces Aaron Judge as the 16th Captain of the New York Yankees. pic.twitter.com/t6tRhalxlk — YES Network (@YESNetwork) December 21, 2022

Judge, quien conectó 62 jonrones la temporada pasada, es el primer capitán de los Yankees desde que Derek Jeter se retiró (Jeter y el también excapitán del equipo Willie Randolph asistieron a la conferencia de prensa) y Steinbrenner decidía si Judge sería el próximo.

Steinbrenner le dijo a YES Network esta temporada baja que convertir a Judge en capitán sería “algo que consideraríamos” si Judge terminara de regreso con los Yankees.

Después de visitar a los Gigantes de San Francisco de su ciudad natal y tener una reunión de última hora en San Diego con los Padres durante las Reuniones de Invierno, Judge optó por permanecer en El Bronx.

El trato se hizo oficial el martes, cuando Judge pasó un examen físico.

Varios compañeros de equipo de Judge hicieron campaña para que Judge se convirtiera en el nuevo capitán, incluidos Anthony Rizzo y Nestor Cortés.

Y el gerente general Brian Cashman dijo que apoyó la idea en las Reuniones de Invierno.

“Algunas personas ya han actuado como si fueran el capitán sin título”, dijo Cashman. “Ya hemos tenido un líder de nuestra franquicia [en Judge]. Si alguien al nivel del propietario como Hal Steinbrenner quiere colocar la capitanía [en Judge], no hay problemas de mi parte. Aaron Judge ha sido un líder de esta franquicia en todos los sentidos y formas”.

Cuando Jeter se retiró en 2015, Cashman dijo que «la capitanía debería retirarse con el número 2. No le daría otro título de capitán a nadie más… Era tan bueno y tan perfecto para eso».

Pero dijo este mes que Judge sería una buena opción.

“Ciertamente, compartí mis sentimientos por respeto a Derek Jeter y la carrera que tuvo y el legado que dejó”, dijo Cashman. “Sentí que era apropiado decir que no estoy seguro de si alguna vez volveremos a necesitar uno. Pero eso no significa que si alguien más es digno, eso surge [que no debería ser capitán]. Y claramente en el caso de Aaron Judge, es espectacular”.