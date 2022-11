El sismo de magnitud 5,6 sacudió la ciudad de Cianjur, en Java Occidental, a una profundidad de 10 km, según datos del Servicio Geológico de EE. UU.(Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

A powerful earthquake struck Indonesia’s main island, Java, killing dozens of people and injuring hundreds more, officials said.https://t.co/y3CgcHMXAh pic.twitter.com/pXvpVjoLqR

— The New York Times (@nytimes) November 21, 2022