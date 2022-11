Starling Marte se somete a cirugía

Sports Illustrated

Los Mets de Nueva York anunciaron el jueves que el jardinero Starling Marte se sometió a una cirugía en Filadelfia para reparar un músculo central.

Según los Mets, la lesión de Marte se produjo en la segunda mitad de la temporada y el tiempo de recuperación es de ocho semanas. Se espera que Marte esté «sin restricciones» para los entrenamientos primaverales.

Los Mets no dijeron exactamente cuándo Marte se lastimó el músculo central en la segunda mitad.

Además de su músculo central, Marte sufrió una fractura en el dedo medio derecho en septiembre, lo que lo dejó fuera de juego durante un mes hasta la serie Wild Card con los Padres de San Diego. Aunque Marte pudo jugar contra los Padres, todavía estaba lidiando con un dolor significativo en el dedo.

Después de firmar un contrato de cuatro años y $78 millones con los Mets la última temporada baja, Marte tuvo una sólida primera campaña en Queens. Bateando en el hoyo No. 2 en la alineación, Marte hizo el equipo All-Star, registró un bWAR de 3.8 y recortó .292/.347/.468 con un OPS de .814, 16 jonrones y 63 carreras impulsadas en 118 juegos.

Marte, un jardinero central natural, jugó en el jardín derecho durante toda la temporada 2022. El jugador de 34 años jugó un excelente jardín derecho y mostró su brazo fuerte en la posición.

El gerente general Billy Eppler le dijo recientemente al podcast de béisbol The Show de The New York Post que los Mets se sentirían cómodos moviendo a Marte al centro si Brandon Nimmo se va en la agencia libre.

Ya sea en el centro o en la derecha, se confiará en que Marte sea uno de los contribuyentes clave de los Mets nuevamente en 2023.