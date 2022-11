VIDEO | Mujer bebe cerveza de su pierna prostética

(clic en foto pa’ ver el video)

EE.UU.Una veterana de la Marina de Guerra de Estados Unidos se robó el show en el juego de los Lakers el lunes… ¡cuando llenó su pierna prostética con cerveza y se la bebió!

Todo se mostró en la pantalla gigante del estadio durante un partido de Los Ángeles contra los Indiana Pacers. (Via TMZ…)

A woman just took off her prosthetic leg and drank a beer out of it at the Lakers game. Needless to say, she was named the fan of the game pic.twitter.com/rFskWi6sXb

— Greg Beacham (@gregbeacham) November 29, 2022