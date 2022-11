Viral: Perro salva a un niño del ataque de otro perro

Momento en el que un perro salva a su pequeño amo del ataque de otro can.

Un perro demostró que es el «mejor amigo del hombre» al defender a su pequeño amo del ataque de otro perro que se había escapado de la casa del frente.

De acuerdo con un video, viralizado en redes sociales, un niño salió para jugar en el jardín de su casa en los Estados Unidos con su mascota, pero mientras se divertían, otro can de color negro escapó a gran velocidad de la vivienda del frente, directamente hacia el pequeño, que al darse cuenta del peligro se dispuso a correr para ponerse a salvo.

Oh my GOD?? They trained their 2 dogs VERY well to protect their family. This could’ve went left so quickly. pic.twitter.com/BiushV0iqa

— 💕 Doll Face ✨ (@smoke_nd_pearlz) November 11, 2022