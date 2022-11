“No llevaré una propuesta de reforma constitucional sin consenso”

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, reiteró este viernes que no someterá ante el Congreso Nacional una reforma constitucional hasta no contar con el consenso de todos los sectores del país.

«En relación al segundo grupo de propuestas normativas, en este se destaca la propuesta de reforma constitucional respecto a la cual, repito lo que he dicho en otras ocasiones: el diálogo continúa y no llevaré una propuesta de reforma constitucional si no hay un consenso», expresó Abinader. (Seguir leyendo…)