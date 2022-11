Muere Leslie Phillips, actor de Harry Potter

El legendario actor británico Leslie Phillips, mejor conocido en los Estados Unidos por dar voz al Sombrero Seleccionador en las películas de «Harry Potter», murió después de una larga batalla contra la enfermedad. Tenía 98 años.

El agente de Phillips, Jonathan Lloyd, confirmó que el actor falleció “pacíficamente mientras dormía” el lunes, informó The Guardian.

Nacido el 20 de abril de 1924 en Tottenham, Londres, el actor cómico protagonizó más de 200 películas, series de televisión y radio durante su carrera de 80 años, informó The Sun.

Phillips es quizás mejor conocido por las generaciones más jóvenes por prestar su voz a tres películas de «Harry Potter» como el Sombrero Seleccionador, el gorro de mago encantado que elegiría a qué casas pertenecerían los nuevos estudiantes de Hogwarts.

El actor es más famoso por interpretar a un mujeriego de lengua dulce en las películas «Carry On» y «Doctor» en las décadas de 1950 y 1960. Sus personajes se hicieron conocidos por pronunciar las frases picantes «Ding dong», «Yo digo» y «Bueno, hola», cuando estaban en presencia de mujeres atractivas. Estas frases ingeniosas se volvieron tan icónicas que Phillips bromeó diciendo que estarían inscritas en su lápida.

Además de sus papeles en películas cómicas, el británico también participó durante 17 años en el programa de radio de la BBC «The Navy Lark». Interpretó a un oficial del ejército tonto junto a Ronnie Barker y Jon Pertwee.

A pesar de su éxito, Phillips comenzó a resentirse de ser encasillado como un mujeriego bromista. Esto llegó a un punto crítico cuando sus amigos lo apodaron «Rey Leer» después de que interpretó al Rey Lear en una actuación para la Royal Shakespeare Company.

“Sentí que estaba un poco estancado”, se lamentó el actor, según la BBC. “No fue necesariamente una mala rutina, y algunas personas podrían querer estar en esa rutina en particular, pero yo quería salir”.

Afortunadamente, también asumió papeles dramáticos memorables en películas posteriores, como «Memorias de África», «Empire of the Sun» y, más recientemente, «Venus» junto a Peter O’Toole.

The comic actor’s wife Zara paid tribute to her late husband. “I’ve lost a wonderful husband and the public has lost a truly great showman,” the bereaved widow told the Sun. “He was quite simply a national treasure. People loved him. He was mobbed everywhere he went.”

Phillips is survived by his third wife, Zara Carr, and four children.