El presidente de la Comunidad LGTBQI, Yimbert Telemin, aseguró que no todas las personas que han desaparecido recientemente pertenecen a este colectivo. Además indicó no se podría afirmar esta especulación hasta tanto esta información sea confirmada por los incumbentes ya que no se puede violentar la integridad de las personas y asegurarlo sería mentir. (Seguir leyendo…)