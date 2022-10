Hay una frase que reza “nadie cuida de lo que no ama y no se puede amar lo que no se conoce”. Ciertamente, relacionarte con el entorno, especialmente las áreas y reservas naturales, de seguro te ayudará a darles su justo valor y despertar en ti la conciencia que te lleve a protegerlo. Una manera ideal de lograrlo es a través de la práctica del senderismo. (Seguir leyendo…)