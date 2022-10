Loretta Lynn, leyenda de la música country, muere a los 90 años

Loretta Lynn, cuyas historias de angustia y pobreza se encuentran entre las más celebradas en el canon de la música country, murió a los 90 años. Lynn murió en su casa en Hurricane Mills, Tennessee, el 4 de octubre, confirmó su familia.

Comenzando con Don’t Come Home a Drinkin’ de 1966 (con Lovin’ on Your Mind), encabezó las listas country de Estados Unidos 16 veces y fue nominada a 18 premios Grammy, ganando tres. Grabó 60 álbumes de estudio en total.

Nacida como Loretta Webb en una cabaña rural de una habitación en Kentucky en 1932, Lynn era una de ocho hermanos y la hija de un minero de carbón, un hecho que la llevó a su canción característica, Coal Miner’s Daughter de 1970.

Se casó a los 15 años con Oliver Lynn, de 21 años, un mes después de conocerlo. A pesar de las frecuentes infidelidades de Oliver y su lucha contra el alcoholismo, la pareja permaneció junta durante 48 años, hasta que Oliver murió en 1996. Tuvieron seis hijos juntos, tres de ellos antes de que Lynn cumpliera los 20 años.

Oliver le compró una guitarra como regalo de aniversario en 1953, y Lynn formó una banda con su hermano Jay Lee, Loretta and the Trailblazers, mientras vivía como ama de casa, ahora en el estado de Washington. Comenzó a escribir sus propias canciones y lanzó su primer sencillo, I’m a Honky-Tonk Girl, en 1960. Fue lanzado en un pequeño sello independiente, y ella y Oliver tenazmente comercializaron el sencillo ellos mismos conduciendo de una estación de radio country a otra. otro. “Como éramos demasiado pobres para quedarnos en hoteles, dormíamos en el auto y comíamos sándwiches de mortadela y queso en los parques… estuvimos en la carretera tres meses”, recordó más tarde. La canción fue un éxito, alcanzó el Top 20 del país y la llevó a firmar con un sello importante, Decca.

I’m a Honky-Tonk Girl se inspiró en la historia de alguien que Lynn conoció y se hizo amiga, y su tema, una mujer devastada por una ruptura, sería visitado una y otra vez por Lynn, cuyas canciones a menudo mostraban corazones rotos o relaciones dañinas. , y a menudo presentaba heroínas luchadoras. Su segundo No 1, Fist City, fue una amenaza para que otras mujeres no se acercaran a su esposo, mientras que otro éxito de listas de países, Rated X, abordó el estigma del divorcio; The Pill de 1975 entró en las listas de éxitos con su controvertida y franca celebración del control de la natalidad.

Mantuvo una alta tasa de lanzamientos, con al menos dos y hasta cuatro álbumes cada año entre 1964 y 1976. Además de lanzamientos en solitario, se asoció con estrellas del country como Conway Twitty, con quien grabó 10 álbumes a dúo, y Dolly. Parton y Tammy Wynette para el álbum de 1993 Honky Tonk Angels. Grabó con kd lang y también tuvo una amistad con Patsy Cline, grabando un álbum tributo a ella después de que Cline muriera en un accidente aéreo en 1963.

La tasa de lanzamiento de Lynn disminuyó desde mediados de la década de 1980, pero tuvo un resurgimiento de alto perfil en 2004 con el álbum Van Lear Rose, producido por Jack White de White Stripes. Se convirtió en su álbum con mejor rendimiento en las listas de Estados Unidos hasta la fecha, y fue seguido por su álbum con las listas más altas, Full Circle de 2016, que incluía duetos con Willie Nelson y Elvis Costello. Su álbum más reciente es Wouldn’t It Be Great de 2018.

Escribió una exitosa autobiografía, Coal Miner’s Daughter, en 1976 y la historia de su vida inspiró una película biográfica de 1980 del mismo nombre. Protagonizó a Sissy Spacek como Lynn y obtuvo siete nominaciones al Oscar, con Spacek ganando el premio a la mejor actriz por su actuación.

A Lynn le sobreviven cuatro de sus seis hijos: Clara, Ernest y las gemelas Peggy y Patsy.