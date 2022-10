Mánager de Romeo Santos habla del accidente de tránsito que sufrió

Amelfis Diaz

«En la madrugada del sábado, ya domingo, conocí la delgada línea que hay entre la vida y la muerte, la vi de frente, pero nuestro señor, con su gracia y misericordia, me dio al igual que mis acompañantes una segunda oportunidad de vida.

Agradecida de DIOS por esto❤️

Y dándole gracias a todos los que de una manera u otra me han hecho llegar sus mensajes, sus oraciones, sus buenos deseos por y para la salud de los que vivimos en aquella madrugada, esa espantosa experiencia. A mis familiares y amigos que se han mantenido en comunicación conmigo preocupados…ESTOY BIEN…….ESTAMOS VIVOS, RENACIMOS EN NOMBRE DE DIOS!!

No he podido responderle a todos, pero poco a poco lo haré, no en vano Dios me dio esta segunda oportunidad y la voy a VIVIR al máximo, celebrando cada día este preciado tesoro llamado VIDA»

