Dos prospectos dominicanos demandan a los Angelinos por incumplimiento de acuerdos

Dos beisbolistas adolescentes están demandando a los Angelinos de Los Ángeles en una corte de República Dominicana, alegando que la organización incumplió los acuerdos verbales para firmarlos, una práctica que se ha vuelto cada vez más común en medio de un panorama con regulación limitada por parte de las Grandes Ligas.

En una audiencia del 31 de agosto, los abogados continuaron discutiendo los casos de Willy Fañas y Keiderson Pavon, quienes alegaron en documentos judiciales que acordaron acuerdos con los Angelinos: Fañas por $1.8 millones cuando tenía 14 años y Pavon por $425,000 cuando tenía 14 años. un joven de 15 años, pero que no fueron honrados luego de un cambio en la oficina principal de la organización.

Los jugadores de fuera de los Estados Unidos (incluido Puerto Rico) y Canadá no pueden firmar oficialmente hasta que tienen 16 años, pero los de semilleros como la República Dominicana y Venezuela regularmente llegan a acuerdos de apretón de manos con equipos cuando tienen tan solo 12 años. .

Fuentes familiarizadas con los acuerdos verbales confirmaron su existencia a ESPN, que vio un video del momento en que los empleados de los Angelinos le dijeron a Pavón que planeaban firmarlo. En cambio, menos de un mes antes de la fecha de firma del 15 de enero de 2021, los empleados de Angels le dijeron a Fañas y Pavon que no les ofrecerían contratos formales.

Los Angelinos y la MLB se negaron a comentar a través de un portavoz.

A pesar de la creciente prevalencia de tratos incumplidos (los jugadores también se han retractado de los acuerdos con los equipos para obtener mayores ganancias en otros lugares), los casos de Fañas y Pavón son los primeros que se sabe que tienen múltiples audiencias en el sistema de justicia dominicano, donde la ley da mayor peso a los contratos verbales y su exigibilidad que los Estados Unidos, según los abogados que ejercen allí.

Las posibles consecuencias de las acciones civiles, que se presentaron en mayo de 2021 y no se han informado anteriormente, son enormes más allá de los millones de dólares en daños que buscan Fañas y Pavón. Los equipos y jugadores acuerdan cientos de acuerdos anticipados cada año, pero la práctica sería mucho menos frecuente si un juez los considera legalmente vinculantes, dijeron a ESPN cuatro ejecutivos de alto rango del equipo.

“Si estos jugadores no presentan este reclamo ante un juez, se repetirá”, dijo José Jerez, abogado que representa a Fañas y Pavón. «Es una cuestión de conciencia. Es importante. La gente necesita saber que existe este tipo de acuerdo. Si esto no tiene consecuencias, seguirá ocurriendo en el futuro. Si Major League Baseball no obliga a los equipos a cumplir sus acuerdos, este juicio no necesariamente detendrá la práctica, pero será un precedente, eso es lo que estamos buscando, un precedente.

«Entendemos que la ley está de nuestro lado. Nuestros clientes no cometieron ninguna violación de su obligación y han cumplido con todas sus obligaciones. Anaheim, cambiaron su posición unilateralmente sin nuestro consentimiento… Este cambio de posición sin justificación, creemos que esto es lo más importante aquí que vamos a debatir en la corte».

Esta temporada baja, la MLB presionó por un draft internacional durante las conversaciones de negociación colectiva, y después de dos décadas de considerarlo imposible, la Asociación de Jugadores de la MLB estaba abierta a la idea. Si bien las partes no llegaron a un acuerdo luego de las negociaciones en julio, las discusiones subrayaron la disfunción de un sistema que produce alrededor del 30% de los jugadores de las ligas mayores y más de la mitad de los de las ligas menores.

«No hay responsabilidad en todos los ámbitos para nadie, en efecto, cualquiera de las partes interesadas en este espacio. MLB no impone nada. No responsabilizan a sus equipos. Los equipos no responsabilizan a sus cazatalentos. Todos lanzan levantan la mano, es el salvaje, salvaje oeste, cuando es conveniente»: Ulises Cabrera.

