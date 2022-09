‘Tokischa es la realidad’ (video)

Altagracia Salazar

La arritmia histórica de la República Dominicana de la que reiteradamente hablara Juan Bosch se hizo extrema en los 20 años de gobierno del partido que fundara en tanto escuchamos durante cuatro lustros hablar de modernidad, digitalización, globalización y el más eufemístico de los términos: La llamada República Digital.

Mientras la palabrería discurría en ese tono la realidad cotidiana marchaba en la dirección opuesta. Ha sido el período de menor desarrollo institucional de la República y si se compara el país Institucional que dejó Danilo con el que heredó Leonel hay una real involución.

La Gran Reforma política producto de la crisis del 94 abrió las puertas a la independencia del sistema de justicia y al desarrollo del sistema electoral como puntos fundamentales. Los tres hombres que ocuparon la presidencia a continuación: Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina se ocuparon de desmontar dichas reformas para dejarnos un estado con una institucionalidad cosmética en la que la práctica distaba mucho de lo que decían los papeles.

El ejemplo por excelencia de esta institucionalidad cosmética es el famoso ministerio público independiente establecido en la constitución del 2010 de Leonel Fernández. El procurador es independiente pero lo designa el mismo. Los procuradores independientes posteriores a ese discurso todos han sido miembros del Comité político del PLD hasta que el compromiso llevó a Luis Abinader a designar a una procuradora sin compromiso partidario.

El hartazgo del país a ese esquema de falso desarrollo, cuyo único objeto era la corrupción en si misma, motivó la derrota del PLD. Luis Abinader no es presidente porque su partido fuera el más atrayente o porque su militancia se fajó, como insisten los que andan cobrando, Abinader es presidente porque la gente se hartó de saber que estaban robando mientras nos decían que estaban desarrollando el país.

El PLD y la FUPU insisten en ese discurso porque no tienen plan B. Escuchar las preocupaciones de Leonel Fernández por la educación da vergüenza ajena. Melaneo Paredes el ministro de educación que gastó 40 millones de pesos en remodelar su despacho y que se construyó un ascensor para uso exclusivo y no juntarse con nadie al llegar a su trabajo anda hablando a nombre del PLD. Ese fue el ministro de los textos integrados que nos costaron 600 millones de pesos y que no se usaron. Alguien dijo que el texto de historia decía más de 20 veces Leonel Fernández y que no aparecía Duarte pero no tengo pruebas de eso.

La doble moral es parte de la sociedad pero Google no se lo permite a los políticos dominicanos que no acaban de entender que no solo ellos disponen de la modernidad y del monopolio del manejo de la información.

A los de ahora hay que decirle lo mismo. No hay dato que no aparezca y lo que antes resultaba ya no resulta.

Cuando una se sienta a leer las declaraciones de los congresistas y supuestos lideres políticos se da cuenta que la arritmia está concentrada en sus cerebros y que no se han dado cuenta de que el país cambió.

Por eso ahora lloran que a la Tokischa la inviten a lanzar una primera bola en MLB que es el sueño publicitario de muchos. Duelale a quien le duela del mundo político la Toki es más realidad que la mayoría de sus liderazgos.